Lapadula, Carrillo y Peña saludan a la hija de Cueva en su cumpleaños

¡Tremenda sorpresa! La hija de Christian Cueva cumplió 7 años el 6 de julio y fue sorprendida con un lindo detalle, ya que los colegas de su papá le dedicaron emotivos saludos por su día.

El primero fue el nuevo ídolo de la Blanquirroja, Gianluca Lapadula, quien le expresó unas tiernas palabras, a través de un video.

“Hola Brianna ¿Qué tal? Feliz cumpleaños, te mando un beso y un abrazo fuerte, pásala bien, espero verte muy pronto. Feliz cumpleaños, princesa”, expresó.

Del mismo modo, André Carrillo también saludó a la pequeña. “¿Cómo está mi sobrina, la más guapa, la más bella, la más hermosa? Brianna, te mando un beso, que pases un feliz cumpleaños. Te voy a mandar un regalito con tu papá, ¿vale?”, sostuvo en un clip de Instagram.

Por su lado, Sergio Peña no quiso quedarse atrás y también envió sus respectivos saludos a la hija del popular ‘Aladino’.

“Hola, Brianna, sobrina, ¿cómo estas?, te deseo un feliz cumpleaños y espero que la pases muy bien. Te deseo lo mejor del mundo, que te engrían mucho. Te mando un beso”, expresó el futbolista.

Asimismo, Christian Cueva dedicó un emotivo mensaje a su hija al no poder estar junto a ella en su cumpleaños.

“ Te extraño como no tienes idea, solo pido a Dios que me dé sabiduría para poder guiarte. No soy el mejor padre del mundo, pero mi amor por ti no tiene límites. Feliz cumpleaños, mi pollita hermosa, te amo con todas las fuerzas de mi alma”, escribió.

