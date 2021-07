Halsey celebra los cuerpos de embarazadas y posparto en la portada de su nuevo álbum

Halsey también presentó un video art de su próximo álbum If I Can't Have Love, I Want Power. Foto: captura Halsey / YouTube

La cantante Halsey realizó toda una declaración sobre los estigmas sociales en torno a los cuerpos y la lactancia a través de la carátula de su álbum If I can’t have love, I want power, a lanzarse el 27 agosto.