Gunter Rave se unió al grupo de periodistas que ya recibieron la vacuna contra la COVID-19. El reportero y conductor de televisión expresó su emoción en redes sociales tras ser inoculado con la primera dosis de Pfizer.

El comunicador asistió a su centro de vacunación este miércoles 7 de julio, al pertenecer al grupo de adultos de 50 a 51 años de edad, y comenzó su proceso de inmunización, el cual que finalizará en las próximas semanas.

En su cuenta de Instagram compartió una fotografía del preciso momento en que era inyectado por el personal médico. Como leyenda de la publicación escribió: “Por fin recibí la primera dosis de la vacuna. Es un día muy esperado, muy feliz”.

Gunter Rave había declarado al inicio de la pandemia que sentía mucha preocupación por el bienestar de su madre y que tenía miedo de contagiarla de COVID-19, debido a que vive junto con ella.

“Todos los días, al igual que mis compañeros, salimos muertos de miedo, y a mí me da más temor porque vivo con mi mamá, que es una adulta mayor. Por ella me da miedo contagiarme, por mis compañeros de trabajo, me da miedo contagiarme por todos”, expresó en abril del 2020.

Gunter Rave recibió primera dosis de vacuna contra el coronavirus: “Un día muy esperado”

Días atrás, Gunter Rave comunicó con alegría que ya le faltaba poco para recibir su dosis contra el coronavirus. La figura de América Televisión dijo durante una transmisión en vivo que se encontraba muy ansioso por la noticia. “Estoy emocionado porque ya me toca la próxima semana”, le comentó a Verónica Linares.

