Fallece a los 85 años Robert Downey Sr.: actor, cineasta y padre de Robert Downey Jr.

El destacado actor y cineasta estadounidense Robert Downey Sr. falleció a los 85 años de edad este miércoles 7 de julio por la madrugada. Dicha información fue confirmada por Daily News.

Según el citado medio, el padre de Robert Downey Jr., director de cintas independientes como Putney Swope (1969) y Greaser’s Palace (1972), dejó de existir mientras dormía en su hogar en Nueva York.

Hasta el momento, no se ha revelado cuál fue la causa de la muerte. Lo único que se sabe es que el actor venía batallando durante los últimos cinco años contra la enfermedad de Parkinson, misma que lo alejó de la esfera pública.

Además de su faceta como director de cine, Robert Downey Sr. incursionó en la actuación, llegando a destacar por su participación en producciones como Boogie Nights, Magnolia y To Live And Die in L.A.

La noticia del fallecimiento de la estrella de cine ha dejado conmocionadas a millones de personas en el mundo, quienes han expresado sus condolencias con la familia del artista a través de las redes sociales.

Robert Downey Jr. se despide de su padre

A través de su cuenta oficial de Instagram, el actor Robert Downey Jr. le dedicó unas emotivas palabras de despedida a su progenitor, el actor y director Robert Downey Sr.

“Anoche, papá falleció tranquilamente mientras dormía después de años de soportar los estragos del Parkinson. Era un verdadero cineasta inconformista y permaneció notablemente optimista en todo momento”, escribió el protagonista de Iron Man en su publicación, junto a una fotografía de la juventud de su progenitor.

Robert Downey Jr. se despide de Robert Downey Sr.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.