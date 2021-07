Daniela Darcourt reveló que superó una enfermedad que casi acaba con su carrera

En el último programa de La voz Perú, la cantante Daniela Darcourt reveló que hace dos años tuvo una enfermedad que casi la deja sin voz. Ante ello, la interprete de “Probablemente” se mostró conmovida y dijo que fue muy complicado superarlo.

“Los artistas vivimos procesos muy difíciles, cruzamos y saltamos obstáculos. Muchas veces, somos mucho más fuertes que cualquier ser humano. Yo viví el proceso de los pólipos en las cuerdas vocales hace dos años atrás y fue uno de los procesos mas tristes de mi vida ”, confesó durante el reality de canto.

Asimismo, expresó que esa situación fue la segunda etapa más complicada de su vida tras el fallecimiento de su abuelo. “No tienen idea de lo difícil que es quedarse sin voz en la garganta, sentir que tu carrera de acaba, tu vida se apaga y tu mundo se va a la quiebra... Creo que fue el momento mas difícil después de haber perdido a mi abuelo”, añadió muy consternada.

Finalmente, Daniela confesó que la música la ayudó a seguir adelante. “Imagínate cuánto dolor sufrí cuando perdí a mi abuelo y cuánto dolor volví a sentir cuando el doctor me dijo que eso podría convertirse en cáncer a la garganta. El mundo se me hizo pedazos. sin embargo, la música hizo que no me tirará al abandono”, reveló.

