Yuya muestra su avanzado estado de gestación con diferentes atuendos

La youtuber e influencer mexicana Yuya continúa enterneciendo a sus seguidores con publicaciones de su embarazo.

La también empresaria anunció el pasado 12 de junio que estaba esperando un hijo junto a su pareja, el músico Siddharta, con quien lleva más de dos años se relación.

“Voy a se mamá de ÉL inmenso Mar que ahora se forma dentro de mi”, escribió la youtuber cuando hacía pública la noticia.

Luego de un mes, Yuya decidió compartir con sus seguidores la travesía en la que se ha convertido el hecho de que su ropa le quede bien, dado que no ha adquirido prendas nuevas elaboradas específicamente para mujeres embarazadas.

“No he comprado ropa de maternidad, me da mucha gracia. Siento que no va tanto conmigo”, se le escuchaba decir a la influencer en una historia de Instagram. “Además que comprar ropa por una breve temporada siento que no (me gustaría). Ya me las he arreglado con ropa que ya tenía, alguna que otra cosita como pantalones sin elásticos”, agregaba Yuya.

Es por ello que la youtuber se animó a modelar diferentes atuendos que, aún con su prominente barriga, puede seguir vistiendo. Las mayores dificultades que presentaba se producía con algunos vestidos que ya no le cerraban completamente o la basta era demasiado alta.

Yuya se divierte modelando atuendos. Foto: Yuya/ Instagram

A pesar de tener que esperar un buen tiempo para volver a usar aquellas prendas como solía hacerlo antes, Yuya aseguró haberse divertido con la dinámica.

Yuya se divierte modelando atuendos. Foto: Yuya/ Instagram

“Me encantó compartir esto con ustedes. Es que me gusta mucho leerlos”, admitió la influencer en otra de sus historias.

Yuya se divierte modelando atuendos. Foto: Yuya/ Instagram

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.