Will Smith gasta 100.000 dólares para que Nueva Orleans celebre el 4 de julio con fuegos artificiales

El actor Will Smith evitó que la ciudad de Nueva Orleans se quedara sin su espectáculo de fuegos artificiales por el Día de la Independencia de EE. UU., el último domingo 4 de julio. Los medios locales informaron que el intérprete de Hollywood desembolsó 100.000 dólares para este propósito.

La ciudad ubicada en el estado de Luisiana canceló el año pasado su espectáculo pirotécnico debido a la pandemia de la COVID-19. Asimismo, tampoco planeaba realizarlo este año a causa de problemas económicos. Smith se enteró de la situación y decidió pagar la factura de los fuegos para conmemorar la fiesta nacional.

“Una exhibición de fuegos artificiales producida por Go 4th on the River tendrá lugar en Nueva Orleans a lo largo de la ribera del río Misisipi”, compartió la alcaldesa de Nueva Orleans, LaToya Cantrell, vía Twitter. “El regalo (…) fue posible gracias al actor y productor Will Smith, junto con su compañía Westbrook”, agregó.

La alcaldes de Nueva Orleans agradeció el gesto del carismático Will Smith. Foto: captura de Twitter

El protagonista del taquillero film Aladdin y la recordada serie El príncipe del rap se encuentra en esta ciudad para filmar Emancipación, su próxima cinta. Esta producción narra la historia de Peter, un esclavo que huyó de una plantación en el referido estado. Su fotografía, en donde se le ve con la espalda llena de cicatrices por azotes, demostró la brutalidad de la esclavitud. El hombre afrodescendiente luego luchó por la unión en la guerra civil estadounidense.

En marzo, mediante un podcast dedicado a la serie de Netflix Enmienda: La lucha por la igualdad en EE. UU., Will Smith reveló que antes y después de emprender su carrera en la actuación recibió insultos racistas en reiteradas ocasiones.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes de la farándula nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.