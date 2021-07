Melissa Paredes lamentó que se justifique la violencia de género y se responsabilice a víctimas

En la reciente edición de América hoy, se hizo un informe sobre las denuncias de violencia de género que se han registrado en las últimas semanas, donde algunas famosas se han visto afectadas. Ante ello, Melissa Paredes se quebró al revelar que se siente indignada por esta situación en la que muchas mujeres son agredidas.

“ Me indigna muchísimo, hay tantas mujeres desaparecidas en nuestro país, tantas que me toca muchísimo el corazón . Soy mujer y quizá no he vivido esto, pero como mujer me siento muy tocada. Mi productor me decía estás indignada y yo sí, yo no tolero esto, no aguanto esto, no me gusta esto. No me gusta que ninguna mujer, ninguna señorita, ninguna niña viva estas situaciones”, dijo con la voz entrecortada.

Asimismo, La protagonista de Dos hermanas lamentó que muchos normalicen esta problemática y responsabilicen a las victimas.

“Lo normalizan, eso es lo peor, y que digan es tu culpa, es tu escote, es tu falda, es tu comportamiento, eso no”, añadió notoriamente molesta.

Del mismo modo, Ethel Pozo contó que ha conversado sobre este tema con sus hijas y aconsejó a los televidentes que hagan lo mismo.

“Hay que decirles a nuestros hijos. Yo le hablo a mis hijas sobre esto y he tocado el tema con psicólogas y les he preguntado si de repente es mucho decirle cara a cara lo que pasa en la vida real, y me han dicho que está bien porque si nadie te lo dice, un día (puedes) toparte con un agresor”, sostuvo.

