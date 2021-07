Manager de Britney Spears envía carta de renuncia a causa del caso de tutela

El pasado 23 de junio, Britney Spears preocupó al mundo con sus explosivas declaraciones ante el Tribunal de Los Ángeles, donde contó que vivió sometida a abusos y explotaciones desde que su padre tuvo su tutela, hace 13 años.

Tras esto, el manager Larry Rudolph, con quien la ‘Princesa del pop’ trabajó más de dos décadas, decidió dar un paso al costado y envió su carta de renuncia , con la esperanza de que la artista acepte su petición.

El ahora exrepresentante de Britney Spears relevó que no tenía sentido seguir trabajando con la cantante, ya que no mantenía comunicación con ella hace más de dos años y medio. Además, el profesional aseguró que la intérprete de “Stronger” tiene planeado renunciar definitivamente a la música.

“Han pasado más de dos años y medio desde la última vez que Britney y yo nos comunicamos, momento en el que ella me informó que quería tomar una pausa laboral indefinida. Hoy, temprano, me di cuenta de que Britney había estado expresando su intención de retirarse oficialmente ”, escribió Rudolph en su carta, publicada por Deadline.

“Como usted sabe, nunca he formado parte de la tutela ni de sus operaciones, por lo que no estoy al tanto de muchos de estos detalles. Originalmente, fui contratado por petición suya para ayudarla a administrar y asistirla en su carrera. Y como su representante, creo que lo mejor para Britney es que renuncie a su equipo, ya que mis servicios profesionales ya no son necesarios. Por favor, acepte esta carta como mi renuncia formal”, agregó.

Asimismo, Larry Rudolph indicó que siempre le deseará lo mejor a Britney Spears y le aseguró que estará para ella cuando lo necesite.

“Siempre estaré increíblemente orgulloso de lo que logramos durante nuestros 25 años juntos. Te deseo toda la salud y felicidad del mundo, y estaré allí para ella si alguna vez me necesita de nuevo”, concluyó.

