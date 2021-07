Madre de Sebastián Salazar tras la presentación del joven en Cuarto Poder: “Es un buen hijo”

Luego de su comentado debut frente la conducción de Cuarto Poder, Sebastián Salazar decidió presentar a uno de sus más grandes pilares y la persona que lo apoya incondicionalmente en su carrera periodística: su madre.

La ahora figura de América Televisión y Carol Núñez, su progenitora, hablaron con la Revista Wapa y comentaron sobre la cercana relación que tienen. Además, sobre el ejemplo que sentó para el conductor su madre a lo largo de su vida.

En aquella conversación, el actual presentador recibió elogios de su madre, quien también contó cómo era su temperamento de pequeño.

“Es un chico que siempre ha sido inquieto desde chiquito, siempre ha sido movedizo, saltarín, inquieto para aprender y para jugar. Es un chico espectacular, de verdad es un buen hijo. No puedo quejarme de él” , dijo al medio.

Sebastián Salazar agregó que la compañía de Carol Núñez fue crucial para su formación: “Siempre ha trabajado un montón desde chica, pero la verdad es que yo no he podido haber deseado una mejor mamá, en realidad, con su ejemplo me ha guiado y enseñado cómo se tienen que hacer las cosas”.

Madre de Sebastián Salazar sobre el nuevo conductor de Cuarto Poder: “Es un buen hijo”. Foto: Revista Wapa

El nuevo conductor de Cuarto Poder hizo su primera aparición en el espacio dominical el último 4 de julio. Al inicio de la emisión dirigió un mensaje a la audiencia, y resaltó el compromiso del programa.

“Los rostros, las imágenes podrán cambiar, pero el compromiso sigue siendo el mismo. En el periodismo, la verdad está para ser revelada, pero también para ser discutida y contrastada”, precisó el hijo de Federico Salazar.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.