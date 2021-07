Federico Salazar sobre comentario de Sol Carreño contra su hijo: “Fue sacado de contexto”

Luego que Sebastián Salazar asumiera la conducción de Cuarto poder, en reemplazo de Mávila Huertas, en redes sociales señalaron que el joven habría llegado por ‘vara’, ya que Federico Salazar es un padre.

Entre las miles de críticas, apareció una que llamó la atención. La exconductora del dominical, Sol Carreño, dio su punto de vista y lanzó un fuerte comentario, el cual causó revuelo.

“ No sé cómo es hoy, pero antes había competencia . Llegué a (América Noticias) Primera Edición por un casting y también pasé uno para Cuarto Poder. Tuve dos privilegios que sueño que tengan todos los peruanos algún día, porque son derechos: una buena educación y la información oportuna de la ocasión”, escribió la comunicadora en Twitter.

Tras desatada la polémica, Federico Salazar se refirió sobre el mensaje que lanzó la periodista en sus redes contra Sebastián Salazar. El conductor de América noticias señaló que todo fue un mal entendido y que la misma Sol Carreño se comunicó con él para explicarle la situación.

“Sol me escribió por WhatsApp y me dijo que le daba pena porque le estaban haciendo bullying, pero le dije que no haga caso al Twitter. El comentario fue sacado de contexto , se estaba refiriendo a que puede haber gente con mérito propio y tiene papá con mérito propio, al igual que gente que no tiene mérito. ¿Qué culpa tiene Sebastián que yo sea conocido? Él tiene que mostrar su mérito”, comentó a Trome.

Asimismo, Federico Salazar aclaró que, en televisión, es complicado que exista ‘vara’, ya que cada uno es responsable de su permanencia.

“En televisión no se puede hacer recomendación, esa sugerencia de que alguien entra por ‘vara’ a la pantalla es imposible, porque si no lo haces bien te sacan. No puedes sostener un programa sobre la base de una ‘vara’. Nadie me va a creer, pero no he tenido nada que ver en la llamada a Sebastián”, explicó.

