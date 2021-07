Federico Salazar celebra ingreso de su hijo a Cuarto poder: Hay que reconocer su valentía

Tras la sorpresiva salida de Mávila Huertas de Cuarto poder, Sebastián Salazar, hijo de Federico Salazar, asumió la conducción del dominical y generó una ola de comentarios, muchos con críticas negativas.

Ante esto, el periodista de América noticias salió en defensa de su familiar y celebró que se le haya dado la oportunidad de ser parte de uno de los programas más destacados de la casa televisora.

“(Estoy) Contento por él, es una oportunidad que se le ha presentado por la misma coyuntura que se está viviendo y lo ha hecho bien para ser su primer programa”, dijo Federico Salazar a Trome.

Asimismo, el comunicador reconoció que es un desafío muy grande para Sebastián Salazar, quien decidió asumir la conducción de Cuarto poder tras recibir la propuesta. Además, destacó la valentía de su hijo por aceptar este complicado reto.

“ Es un reto muy grande para un joven de su edad, él decidió asumir el reto y hay que reconocer su valentía . Normalmente ha habido gente de más edades en la conducción (en Cuarto poder). Es un gran desafío y se irá viendo su performance”, explicó.

Sobre si le ha dado algún consejo para la conducción del dominical, Federico Salazar indicó que se mantiene al margen, pero si en algún momento su hijo Sebastián Salazar lo necesita, él no dudará en brindarle todos sus conocimientos.

“Lo que pasa que tiene una edad en que uno no le puede decir que haga o no tales cosas, pero cuando me ha pedido que le dé algún consejo... por supuesto que se lo he dado, pero respetando sus decisiones y su orientación”, comentó.

