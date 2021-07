¡Volverá a los escenarios! Daniela Darcourt anunció su primera gira luego de la suspensión de conciertos a nivel internacional debido a la pandemia de coronavirus. La salsera peruana realizará una serie de presentaciones en Estados Unidos y se mostró emocionada por reencontrarse con su público.

Del mismo modo compartió información sobre los lugares en los que hará los shows presenciales en su cuenta oficial de Instagram.

“Mi gente, llegó el momento de volvernos a ver. Han sido muchísimos meses fuera de los escenarios y no puedo creer que pronto cantaremos de nuevo juntos. Estoy feliz porque con la bendición de Dios estaré en los Estados Unidos disfrutando de mi gente, de mis músicos, con la gira Esa soy yo. ¡Quiero y muero de ganas de verlos a todos!”, escribió.

Según mencionó en la plataforma, Daniela Darcourt viajará a diversos estados con gran presencia de comunidades peruanas, como Nueva Jersey, Virginia, Chicago y Miami.

Daniela Darcourt anuncia conciertos presenciales en Estados Unidos: “Llegó el momento”. Foto: captura Instagram

La noticia emocionó a los millones de seguidores de la intérprete, quienes la felicitaron e incluso le pidieron organizaron un concierto con aforo limitado en Perú.

Daniela Dacourt fue bloqueada por tercera vez en La voz Perú

La salsera protagonizó un divertido momento en una reciente emisión de La voz Perú. Daniela Darcourt quedó sorprendida con la participación de una concursante que interpretó “Señor mentira”, volteando rápidamente para ‘pedir su voz’.

Sin embargo, la entrenadora fue bloqueada por uno de sus compañeros, lo cual generó su incomodidad e incluso advirtió que se quejaría con el equipo de producción.

“Ahorita regreso, voy a hablar con la producción porque es la tercera vez que me bloquean en lo que va de la temporada y me preocupa porque si me van a bloquear mejor, ya no trabajo. Pueden darse la vuelta, yo voy a conversar sobre eso”, dijo.

