Daniela Camaiora lista para dar a luz: “Ahora sí será en cualquier momento”

Daniela Camaiora, reconocida actriz de teatro y televisión, está en la espera de su primera hija. La intérprete ha mostrado recurrentemente en sus publicaciones en redes sociales lo ansiosa que está por conocer lo más rápido posible a su bebé Ania.

En un reciente post, la artista recalcó que ya se siente preparada para dar a luz. “La verdad es que ya estoy más que lista, y Ania también. Ya pasó los 3 kilos y yo los 13, así que no estaría mal que la niña vaya naciendo”, señaló Camaiora.

En las últimas semanas, Daniela está presentando la etapa más difícil e incómoda del embarazo. “Estamos en las últimas, esperando que llegue el momento, ya no sé en qué posición ponerme para que no me duela alguna parte del cuerpo y él (su esposo) ya no sabe qué mas decirme para darme fuerzas. Siempre me repite ‘ya falta poco, lo estás haciendo muy bien, estoy muy orgulloso de ti’. 38 semanas de embarazo, ahora sí será en cualquier momento”, aseguró la actriz.

Asimismo, destacó el rol que cumple su pareja Ricardo Coda y lo bien que asume su función como padre. “Estoy tan contenta y orgullosa de la paternidad tan activa que quiere tener Ricardo. Nada de ‘ayudarme con Ania’, no. Sino criar juntos a Ania, ocuparnos juntos de ella”, escribió la intérprete nacional.

