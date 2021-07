Vania Bludau habla sobre su participación en Reinas del show: “Yo no he rechazado a nadie”

Este último sábado se llevó a cabo la segunda gala de Reinas del show, donde las participantes mostraron lo mejor de sí en búsqueda de seguir en el programa. Sin embargo, en la previa de esta edición se habló mucho respecto a la ausencia de quien fuera la ganadora de la edición 2019: Vania Bludau .

La modelo nacional había afirmado que no quiso ser parte de la actual temporada a pesar de haber sido llamada por la producción del programa. Esto fue rápidamente desmentido por la propia Gisela Valcárcel, quien afirmó que en ningún momento consideró a la actual pareja de Mario Irivarren.

Por ello, la propia Vania Bludau utilizó sus redes sociales para aclarar el tema y señaló que sí hubo una conversación, pero que fue hace varios meses y finalmente esta se enfrió. Además, la modelo indicó que le guarda mucho cariño a la producción del programa y a la propia Gisela Valcárcel.

“Yo dije que sí me habían llamado, pero hace mucho tiempo, inclusive antes que saliera las Reinas del Show. Vale recalcar que esta conversación fue hace más de dos meses, en abril, pero no hubo nada en concreto. O sea, es totalmente falso que Jazmín Pinedo haya entrado por mí y lo que se especuló”, inició.

“Yo no he ‘choteado’ a ningún programa, no he hablado mal de nadie, yo le tengo mucho respeto y cariño a la gente con la que he trabajado y como lo dije en esa entrevista, en cualquier momento que el programa me quiera llamar para apoyar a algún participante, siempre lo voy a hacer. La gente que me conoce sabe que le tengo mucho cariño a la gente de GV y a la señora Gisela”, sentenció.

