Tony Rosado tras video cantando en comisaría: “Me pidieron que mande saludos”

Hace unos días atrás, Tony Rosado fue intervenido por efectivos de la Policía Nacional mientras realizaba un show privado a pesar de la emergencia sanitaria. Sin embargo, la polémica se encendió aún más luego que un video se hiciera viral en redes sociales donde se apreciaba al artista interpretando una de sus canciones más famosas al lado de dos agentes dentro de la comisaría.

Como era de esperarse, las imágenes causaron indignación en la opinión pública ya que el cantante había infringido las normas sanitarias y los miembros del orden parecían restarle importancia a la situación . Por ello, luego de algunas horas de lo sucedido, el propio cantante tuvo la oportunidad de aclarar el incidente en una entrevista con Mujeres al mando.

A pesar de los hechos, el cumbiambero afirmó que fue injustamente detenido por la policía, ya que según él solo realizaba un show artístico que había sido autorizado. De igual forma, Rosado dejó en claro que tuvo que cantar al lado de los agentes para que estos no terminaran pensando que era creído.

“La culpa no es de nadie. No le veo nada de malo, si yo no lo hacía (cantarles y mandar saludos) iban a decirme que yo soy creído. Si yo no firmaba (la multa), me ponía a discutir, iba a ser peor”, indicó al programa de Latina.

De igual forma, Tony Rosado señaló que dentro de la Comisaria de Bocanegra los agentes policiales lo tuvieron esperando por algún tiempo para que dé las 11 de la noche y puedan aplicarle la multa. Sin embargo, el artista terminó aceptando que fue un error haber cantado en el local donde fue intervenido tras ser encarado por las conductoras.

“Si he hecho un error, les pido mil disculpas. Y a los señores policías, muchísimas gracias”, sentenció.

