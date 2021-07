Oriana Montero tras imitar a Mon Laferte: “La voz Perú es una oportunidad para hacer el cambio”

Oriana Montero, venezolana de nacimiento, audicionó hace poco en la nueva temporada de La voz Perú. La joven imitadora de Mon Laferte logró formar parte del equipo de Guillermo Dávila tras cantar una versión propia de “El triste”.

En conversaciones con La República, la ganadora de la temporada 21 de Yo soy habló sobre sus sueños a futuro y proyectos que culminó a inicios de este año, como la realización de su primer sencillo titulado “Perfume vino”.

La artista extranjera busca consagrarse como una de las mejores voces del país en esta nueva etapa de su desarrollo artístico y deja en el recuerdo al personaje que la llevó a la fama.

Estás en una nueva etapa de tu carrera artística, ya no como la imitadora de Mon Laferte, sino como Oriana Montero, ¿qué te impulsó para participar en esta edición de La voz Perú?

Darme a conocer como Oriana Montero y no como una imitadora. Siento que participar de La voz Perú es una oportunidad para que la gente pueda darse cuenta de que también tengo talento como Oriana Montero.

¿Por qué elegiste a Guillermo Dávila como tu coach?

Veía a todos peleándose, hablándome y tratando de convencerme. Pero Guillermo no; él estaba tranquilo y relajado, (quizá) pensando “sé que vas a escoger bien”. Sentí que me transmitía paz y tranquilidad. Y me dije “allí me voy a ir”. Siento que en ese momento me transmitió eso.

Él es tu compatriota, conoces de su trayectoria...

Mucha gente piensa que esa fue la razón principal por la que realmente lo escogí, ser venezolano. Pero no. Aunque también fue como una estrategia, de mi parte. Pensé que con él la iba a tener fácil, quizá no tenga mucha competencia en comparación a los otros equipos. Pero resultó que en su equipo hay demasiado talento.

¿Quién habría sido tu segunda opción en caso no hubiese volteado Guillermo Dávila?

Tenía otras opciones: Mike Bahía o Daniela Darcourt. Pasé días pensando qué hacer realmente, pero cambié de opinión cuando estuve por entrar al canal. A veces uno piensa tanto la cosas. Sin embargo, dije que no lo iba a planificar y haré lo que digan mis sentimientos.

¿Cuánto vas aprendiendo del asesoramiento y enseñanzas de Guillermo Dávila?

Él es un hombre de muy pocas palabras, pero en las cosas que dice acierta. Me ha corregido muchas cosas durante el proceso. Es muy enfático en el pronunciamiento de las palabras. Es muy técnico.

¿Cómo quieres que te reconozcan más, como la imitadora de Mon Laferte o como (propiamente) Oriana Montero?

Tengo mucho que agradecerle a mi personaje de Mon Laferte. Con ella me di a conocer en Perú y otros países. La tendré siempre presente. No dejaré de imitarla, aún trabajo caracterizándola. Pero no solo quiero que me recuerden como ella. (...) Siento que La voz Perú es una oportunidad maravillosa para hacer el cambio . Este escenario tiene un gran alcance internacional. Quiero que me recuerden como Oriana Montero.

¿Cuáles son tus virtudes y qué cosas piensas que deberías mejorar?

Soy alguien que lucha con lo que quiere lograr. Algo que tendría que mejorar sería ser un poco más disciplinada, en cuanto al canto. La música es un arte que requiere mucho de eso. Pero a pesar de todo, siento que lo voy haciendo bien.

¿Cuáles son tus influencias musicales? ¿A qué géneros quisieras inclinarte?

Canto de todo, pero me inclino más a las baladas. Aquí aprendí a cantar cumbia, música criolla, cosas diferentes que jamás hubiese hecho. Siento que eso me permite seguir desarrollándome.

De ganar (en un supuesto caso) la competencia, ¿cuál sería el siguiente paso?

Te soy sincera, nunca he puesto mi mirada en un premio. Mis participaciones son una ‘final’ para mí. Cada vez que te paras en un escenario es una oportunidad de marcar un antes y después.

Lanzaste tu primera canción como solista hace poco más de seis meses, “Perfume vino”. ¿Cómo se llegó a dar? ¿Qué tan difícil fue producir tu propia música en plena pandemia?

“Perfume vino” es una canción que, junto con mi esposo y un amigo llamado Franco Curccio, lo planeamos antes de la pandemia. Desde conseguir un estudio y filmar un videoclip. Pero cayó todo de pronto (la pandemia). ¿Qué hicimos? Aprovechamos lo que teníamos en casa para realizarlo. Tenía la incertidumbre de cómo el público iba a recibir el tema. Fue un éxito, estuve contenta. Al menos, cinco personas me etiquetan en sus historias cada día. Ver los resultados, pese a la situación, me hace sentir orgullosa.

¿Con qué artista de Perú te gustaría colaborar?

Con Daniela Darcourt sería maravilloso. También con Amy Gutiérrez, soy súper fan. Para mí, tiene una de las mejores voces del Perú.

En entrevistas anteriores contaste que fue difícil para ti dejar tu país natal, hace como casi 4 años. ¿Cómo haces para seguir adelante lejos de tus seres queridos?

He tenido que ser muy fuerte porque hay días donde me invade la nostalgia, recordando a mi mamá, mi casa en Venezuela. Se me llenan los ojos de lágrimas. Pero luego recuerdo la razón por la cual salí del país y, al ver lo que estoy logrando, se me pasa. Perú me abrió las puertas a tantas oportunidades.

¿Estas circunstancias te han impulsado a seguir con tu carrera?

Todo este esfuerzo y sacrificio ha valido la pena. Es lo que me impulsa hoy en día.

¿Cuáles son tus aspiraciones de aquí a algunos años?

Me veo viajando con mi familia, haciendo música y cantando en escenarios. Trabajo para que en algún momento se cumpla.

¿Qué tan agradecida estas con Latina?

Ha sido como mi segunda casa desde que estoy en la imitación. He pasado mucho tiempo en el canal, con la gente. Tengo experiencias maravillosas allí.

