Mávila Huertas recibe primera dosis de la vacuna contra el coronavirus

¡Lo logró! Al igual que muchas personalidades del medio, Mávila Huertas por fin pudo recibir la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19.

A través de sus redes sociales, la periodista publicó una fotografía donde aparece en el centro de vacunación junto a la enfermera que la inmunizó.

“Vacunada”, escribió la conductora de TV sobre la instantánea que compartió en sus historias de Instagram.

Publicación de Mávila Huertas Foto: Instagram

Hace unos días, la comunicadora se ausentó de Cuarto Poder por presentar problemas de salud. En ese momento, cuando todavía era conductora del espacio periodístico, fue reemplazada por Melissa Peschiera.

“Estoy aquí parada frente a usted con el compromiso de llevarles hoy un programa equilibrado, respetuoso, honesto... periodismo honesto como el que sé hacer y el que quiero hacer”, expresó Peschiera al inicio de su presentación en el programa dominical.

Ante esto, Mávila Huertas se pronunció en sus redes sociales, con una publicación donde dejó entrever que estaría pasando por momentos complicados.

“Aquí ya nos vamos a dormir, deseando que mañana inicie una buena semana. No han sido tiempos fáciles, pero deseo que no les falte salud ni el amor de su familia y amigos. A veces de las situaciones más difíciles surgen grandes oportunidades. Gracias en especial a ustedes, a los que no voy a mencionar, pero saben perfectamente quiénes son”, expuso en su cuenta oficial de Instagram.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.