Jossmery Toledo justifica su caída en Reinas del show: “Soy nueva y no soy bailarina”

El último sábado 3 de junio, Jossmery Toledo sufrió una aparatosa caída durante su presentación en Reinas del show. Por ese traspié, tuvo duras críticas por parte del jurado y fue una de las sentenciadas de la noche.

Tras ello, la expolicía habló sobre su accidentada presentación en el programa conducido por Gisela Valcárcel y aclaró que ella no es bailarina profesional.

“ Yo recién soy nueva, no soy bailarina como ya les he dicho , estoy tratando de dar lo mejor de mí y creo que también deberían medir la calificación porque acá hay bailarinas, yo no bailo”, explicó para las cámaras de América hoy.

Asimismo, en sus redes sociales, Jossmery Toledo compartió un mensaje minutos después de su performance en la pista de baile.

“Ya estoy aquí en mi camerino renegando por la caída; lo importante es que he seguido, me he caído y he seguido, eso es lo importante, ese es el mensaje de hoy. Voy a dar lo mejor hasta donde llegue; tampoco soy bailarina, no me pidan mucho, por favor, yo recién estoy aprendiendo, no es fácil estar en una pista así”, comentó en su Instagram.

“Muchas gracias @elgranshowperu por esta oportunidad, para mí es muy nuevo todo, pero no imposible. A veces tenemos caídas y lo más importante es saber cómo levantarse y continuar. Trataré de dar lo mejor de mí hasta donde llegue, por mí y por ustedes. Muchas gracias a todos por sus alientos y buenos deseos”, comentó la influencer en otra publicación.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.