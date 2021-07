Jaime Chincha y Mabel Huertas rechazan despido de Patricia del Río: “No es un día muy feliz”

Los periodistas Jaime Chincha y Mabel Huertas se solidarizaron con su excompañera de trabajo Patricia del Río debido a su salida de la cadena de radio y televisión.

Los conductores del programa radial La rotativa del aire: edición mañana, tomaron algunos minutos del espacio para pronunciarse sobre la situación de la reconocida figura de Radio Programas del Perú.

“En realidad no es un día muy feliz para nosotros Jaime”, comentó Huertas en la mañana de este lunes 5 de junio. “No, de hecho queremos tomarnos un par de minutos para decir algunas cosas que son evidentes. Patricia del Río no va estar más con nosotros, el viernes nos enteramos de su salida por una decisión de la empresa con la que no necesariamente estamos de acuerdo”, agregó Chincha.

“Patricia del Río ha estado frente a estos micrófonos por 15 años, su voz sin duda seguirá siendo asociada a la radio (...) Desde aquí nuestro respeto, cariño y admiración (...) Cuando yo llegué a RPP fue Patricia del Río quien me acompañaba”, continuó.

Los productores Eder Acuña y Rosa Tacuna se sumaron a las muestras de solidaridad de Jaime Chincha y Mabel Huertas, además de “todo el equipo de La rotativa del aire, operadores, redactores y productores”.

