‘Ingeniero bailarín’ viaja a México para hacer su show tras polémica con Vania Bludau y Melody

¡Todo un éxito! Jeiner Pinedo, más conocido como el ‘Ingeniero bailarín’, está creciendo en su carrera artística. Luego del escándalo en el que se vio envuelto hace unos días por asegurar que Vania Bludau y Melody no quisieron tomarse una fotografía con él, el famoso tiktoker reveló que viajará a México para presentarse en uno de los clubes nocturnos más exclusivos de Cancún.

En sus redes sociales, el personaje conocido por su coreografía del “No sé” reveló que el show que ofrecerá será este sábado 10 de julio en Coco Bongo.

“Dios es grande y nunca nos deja solos. Seguimos para adelante siempre, nos internacionalizamos. Ñañitos, les comento que este sábado 10 de julio tendremos una super presentación en Cancún, México, en Coco Bongo, donde se grabó la película La Máscara”, escribió en sus redes.

Asimismo, el ‘Ingeniero bailarín’ compartió una galería de fotos donde se muestra un boleto de avión, la discoteca Coco Bongo y las famosas playas de Cancún.

Publicación del ingeniero bailarín Foto: Instagram

¿Qué dijo el ‘Ingeniero bailarín’ sobre Vania Bludau?

El popular tiktoker confesó, a través de sus redes sociales, que la cantante española Melody no fue la única en ignorarlo. También dijo que Vania Bludau rechazó tomarse una foto con él y manifestó sentirse discriminado.

“Yo fui a pedirle una foto. Me miró como diciendo ‘¿Quién eres tú?’, o ‘no quiero darte fotos’, y de ahí le digo a la llamita que me tome una foto, antes que me diga eso, voy a ponerme a su izquierda y le agarro de su hombro para tomarme una foto y me dice ‘¡No me agarres, no me agarres!’”, confesó por Instagram.

