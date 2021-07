‘Choca’ Mandros a Santi Lesmes por duro comentario a Karla Rueda: “No puedes ser hiriente”

¡No se queda callado! Jaime ‘Choca’ Mandros se pronunció sobre los fuertes comentarios que tuvo Santi Lesmes en contra de Karla Rueda ‘La Cotito’, luego de su presentación en Reinas del show.

El presentador de Estás el todas lamentó que las palabras del jurado del programa sean “hirientes” y recomendó tener cuidado en la forma en cómo se expresan.

“Con todo el respeto a los jurados, llevo haciendo producción hace muchos años, pero no puedes ser hiriente, y no solo por lo que dices sino que también por cómo te expresas ”, sostuvo ‘Choca’ en el programa América hoy.

Como se recuerda, el último sábado, Lesmes criticó a ‘La Cotito’ tras su baile en el programa conducido por Gisela Valcárcel. “Lo único que tienes tú como chinchana es el DNI”, dijo al calificarla.

Tras estas palabras, Karla rueda le respondió al jurado y aseguró sentirse orgullosa de su lugar de nacimiento.

“Respeto su comentario porque soy una persona muy respetuosa, pero no lo comparto porque una cosa no tiene que ver con la otra. Así baile en esta pista y me haya pasado lo de hoy, creo que todos en esta vida nos hemos caído y hemos tenido que continuar. Yo por lo menos continué mi coreografía pese a lo que me pasó y eso no quiere decir nada sobre que si soy o no de Chincha ”, inició.

“Soy chinchana de nacimiento y hasta el día que me muera voy a dejar de ser chinchana, yo nunca he cambiado mi DNI y soy chinchana con orgullo, me corre por las venas. Soy voleibolista con orgullo y el público sabe que cada vez que me paro en la cancha para jugar un partido y levantar el nombre de mi país, lo hago con mucho cariño, con mucho amor porque amo mi país y disfruto hacer lo que hago. Nadie va poner en tela de juicio eso”, sentenció.

