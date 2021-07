Yola Polastry da detalles de su salud tras padecer problemas cardíacos: “Vivo de milagro”

Yola Polastry, quien hasta hace unos días estuvo en UCI por problemas cardíacos, se pronunció en redes sociales para dar a conocer detalles sobre su estado de salud. A través de su cuenta oficial de Twitter, la popular ’Chica de la Tele’ indicó que ya se encuentra mucho mejor, aunque aún lleva tratamiento médico.

Asimismo, aprovechó para agradecer la oportunidad de seguir viviendo para así poder cumplir con todas y cada una de sus metas pendientes.

“Mejorcita, nada más, puedo respirar, (tengo) poco movimiento y el jueves, terminando este nuevo tratamiento, visitaré al más reconocido especialista en arritmia, el dr. Salinas. Llevo tres problemas en el corazón, agudos y reagudizados. Vivo de milagro, Dios me quiere aquí. Debo hacer tareas”, escribió.

Yola Polastry

Como se recuerda, Yola Polastry indicó anteriormente que ingresó a la Clínica Montefiori porque no podía respirar y que, tras ser evaluada, los especialistas le indicaron que tenía fibrilación auricular, arritmia e hipertensión. “Me han cambiado todo el tratamiento que tenía anteriormente para la hipertensión”, detalló en conversación con La República.

Yola Polastry recibe vacuna contra el coronavirus

A fines de mayo, Yola Polastry anunció que recibió la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus y alentó a la población peruana a sumarse a la campaña de vacunación.

“Estoy feliz, vacunada, a esperar unos días más y estar protegida. Esperé un año y dos meses por ella, me pusieron la Pfizer y me siento segura. Pero me tengo que seguir cuidando hasta que vacunen a todos los peruanos. ¡Acelera, Gobierno, la vacunación, que estamos muy retrasados!”, manifestó la animadora en sus redes sociales.

