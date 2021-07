Reinas del show: Santi Lesmes quedó decepcionado con la presentación de Jazmín Pinedo

En la nueva gala del reality Reinas del show, Jazmín Pinedo recibió duras críticas de parte del jurado Santi Lesmes, pues su presentación no tuvo la energía esperada.

Durante la semana de preparación, la popular ‘chinita’ fue captada totalmente exhausta en los ensayos, mientras que sus entrenadores le recomendaban técnicas para manejar la respiración.

“Esta semana para mí ha sido súper intensa, esto es nuevo para mí, yo sé que la gente tiene mucha expectativa, no voy a negar que esto me asusta, estoy aprendiendo lo de las cargadas (...) Además me he estado ahogando toda la semana, yo soy bien flojita, no voy al gimnasio ni voy a correr, ese ha sido el problema”, comentó la exconductora de Esto es guerra, antes de ingresar a la pista de baile.

Luego de la actuación, Santi Lesmes aseguró que le parecía normal que Jazmín Pinedo quede muy cansada luego de ensayar la canción que le había tocado, puesto que es “un torbellino de energía”. “Pero de toda la energía que necesitas para esta canción, tú has estado solo a un 5%”, comentó.

Además, el exigente jurado aseguró que la coreografía fue “paseada y sin fuerza”. “Tu mirada siempre iba al piso (...) creo que tienes que salir a correr duro, de verdad me esperaba muchísimo más, disculpa que te lo diga, pero me ha parecido una coreografía de colegio”, finalizó.

