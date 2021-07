Pelo Madueño recibió vacuna contra COVID-19: Yo me la juego por Pongo el hombro

Pelo Madueño se suma a la lista de artistas peruanos que ya recibieron la inmunización contra el coronavirus, en medio del plan de vacunación que el Gobierno viene realizando en todo el país.

Fiel a su desenfadado estilo, el intérprete de “Mala sangre” compartió un mensaje para todos sus seguidores, acerca de la pandemia. Además, Madueño publicó imágenes de su ingreso al vacuna car del municipio de Miraflores, donde fue atendido rápidamente por el personal de salud.

“Aquí estamos. En este j**** episodio del mundo, a merced de esta lotería…confiando, desconfiando, teorizando, creyendo, confabulando, apostando, jugándotela. En fin, todo respetable… yo por ahora le juego a #pongoelhombro . Siempre entregado al amparo de los dioses, a quienes espero seguir cayendo en gracia. Paz”, escribió en su perfil de Facebook.

El artista Pelo Madueño acudió al vacunacar del municipio de Miraflores. Foto: Pelo Madueño / Instagram

De inmediato, los seguidores del cantautor de 56 años, reaccionaron a su post y dejaron cariñosos comentarios. “¡Todas las mejores vibras Pelo Madueño! Mucha salud y éxitos siempre”, “¡Qué bueno que te cuides! Sin salud y música no hay nada, bendiciones”, “Ruego a los dioses antiguos por ti, en especial a Freyha y Thor”, “¡Qué bien Pelo! A seguir cuidándose que el virus no da tregua, los mejores éxitos”, “Excelente Pelo, buenas vibras y mucha salud, no está mal un poco de anticuerpos”, fueron algunos mensajes.

