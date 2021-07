Marina Badui, mamá de YosStop, tras arresto de su hija: “Ella es una buena persona”

El domingo 4 de julio, Marina Badui, madre de la influencer Yoseline Hoffman, conocida como YosStop, publicó en las redes sociales de su hija, un video en el que clama justicia para su hija, además de revelar algunos detalles de su arresto ocurrido el último 29 de junio, por el delito de posesión de pornografía infantil, según el Código Penal Federal de México.

“Se llevaron injustamente a mi hija; llegaron a su domicilio más de 45 elementos de la Policía y se la llevan directamente a un penal como si ella fuera una delincuente, como si ella fuera una criminal”, indicó.

“Yoseline es una persona muy emprendedora, muy trabajadora, muy luchona. Todo lo que ha hecho lo ha logrado por su propio esfuerzo y trabajo y es una buena persona”, puntualizó.

En la segunda parte de su mensaje, la madre de YosStop se dirigió a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien considera la violencia contra las mujeres una de las prioridades de su gestión.

“A ti, Claudia Sheinbaum, tú sabes, tú eres madre, eres mujer, y quisiera que me entendieras lo que estoy pasando porque no es justo que mi hija esté privada de su libertad en una cárcel; o sea, eso no puede ser. Yo pido que pidan atención es este caso en especial porque lo que está pasando no es normal”, añadió Marina Badui.

