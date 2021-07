Magaly Medina entrevista a su mamá y revelan divertidas anécdotas de infancia

Magaly Medina y su madre, Jesús Vela, revelaron algunas anécdotas familiares acerca del pasado de la presentadora de televisión. La popular figura de ATV invitó a su progenitora a resolver una secuencia de preguntas y respuestas de sus curiosos seguidores, y ambas protagonizaron hilarantes momentos en la plataforma.

Jesús Vela contó cómo eligió el nombre de su famosa hija tras enterarse de que la llevaba en el vientre. “Antes habían diarios. Yo estaba buscando un nombre porque no sabía qué ponerte. Buscaba en los periódicos todos los días y ahí vi el nombre de una artista que se llamaba Magaly. Me pareció bonito y dije voy a ponerte Magaly”, reveló.

Además, señaló que la conductora de Magaly TV, la firme, era bastante “renegona” cuando era pequeña. “Cuando te ponía a dormir boca abajo y hacían ruido, tú empezabas a renegar, entonces yo salía a pedir que no tiren las pelotas al jardín”, relató.

En otro momento, Jesús Vela dio algunos secretos de belleza que usaba durante su juventud. “Nunca se maquillen, me lavaba siempre con agua de rosas blancas, también me lavaba el rostro con agua de arroz”, aseveró. “Nunca me he hecho una cirugía, pero ya quiero que me hagan, ya tengo 83 años”, finalizó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.