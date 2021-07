La Uchulú se refirió al contenido que comparte: “Lo hago sin faltarle el respeto a nadie”

La Uchulú se ha ganado el cariño de los peruanos por mostrarse siempre autentica y simpática, así como por mostrar su carisma en El reventonazo de la Chola, todos los sábados. Esta vez, el cómico que interpreta al personaje presumió fotografías de su niñez y juventud a través de las redes sociales.

En sus recientes publicaciones en Instagram, el popular tiktoker decidió enviar un mensaje a sus seguidores y decirles que los contenidos que comparte los hace con mucho cariño y respeto.

“ Y esta es una foto donde quiero decir lo siguiente, cada contenido que subo lo hago con todo el cariño el amor más grande para todos mis ‘chululitos’ bellos y también porque es contenido que a mí me gusta, sin faltar el respeto a nadie y sin ofender nadie. “Si tengo que arder en el infierno, lo haré. (...) Los calificativos no me limitaron a seguir creyendo en mí”, detalló en sus historias.

Además, Esaú Reátegui compartió sus fotografías de la niñez y de su juventud y, con respecto a ello, se mostró muy orgulloso y resaltó que no le avergüenza.

“Con respeto y mucho educación, soy la faceta más bonita de mí mismo y tú tienes que ser la faceta más bonita de ti mismo. Bendición y bechitos para todos ustedes, buenos días”, sostuvo.

