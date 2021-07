Korina Rivadeneira tras baile en Reinas del show: Me esforcé tanto que me duele el cuerpo

En la última gala de Reinas del show, Korina Rivadeneira se vistió de lentejuelas y bailó al ritmo de la samba brasileña. Tras su presentación, la modelo obtuvo una excelente puntuación y buenas críticas por parte de los jurados.

Antes de iniciar su baile, la joven se mostró nerviosa, pues dijo que ese género no fue sencillo y se frustraba al intentar hacerlo. “Ha sido una semana durísima y me he esforzado tanto que me duele el cuerpo, pero está bueno porque me sirve como entrenamiento”. “Me tocó un género súper fuerte, así que para la próxima gala voy a llegar con más oxígeno y con más fuerza”, añadió.

La pareja de Mario Hart llegó al reality por su revancha, ya que Vania Bludau logró superarla en la final de la edición 2019. Ahora, Korina es considerada una de las participantes más fuertes del show de baile.

Al termino de su presentación, Belén Estévez quedó sorprendida y aplaudió su performance. La bailarina y jurado argentina dijo que su presentación fue digna de una semifinal y que por ello le iba a exigir mucho más.

“Es bastante presión porque esperan mucho de mí y me esfuerzo muchísimo para dar de lo que ya doy”, resaltó Rivadeneira. También añadió entre risas: “Siempre siento que cuando hago algo bien, de todas maneras me van a exigir mucho más. Entonces, yo voy a dar mi máximo. Si llego a esa final bailando mejor que la gala anterior, me voy de aquí a Estados Unidos a bailar”.

