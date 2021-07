Jossmery Toledo tras su fuerte caída en Reinas del show: Lo importante es saber levantarse

Jossmery Toledo usó las redes sociales para emitir un mensaje a quienes confían en ella y la apoyan en su participación en Reinas del show, donde quedó sentenciada debido a que obtuvo una de las puntuaciones más bajas de toda la gala, emitida este sábado 3 de julio.

Como se recuerda, la exsuboficial y el bailarín, Italo valcarcel, sufrieron una caída mientras bailaban al ritmo de “Crazy In Love”, clásico de Beyoncé. El incidente provocó que los jurados Santi Lesmes, Morella Petrozzi, Belén Estévez y Carlos Cacho otorgaran un promedio de seis puntos a la pareja.

“Ya estoy aquí en mi camerino renegando por la caída, lo importante es que he seguido, me he caído y he seguido, eso es lo importante, ese es el mensaje de hoy. Voy a dar lo mejor hasta donde llegue, tampoco soy bailarina, no me pidan mucho, por favor, yo recién estoy aprendiendo, no es fácil estar en una pista así”, comentó la modelo en Instagram minutos después de su actuación.

Jossmery Toledo se pronunció con un mensaje dirigido a sus fans luego de sufrir una caída durante su presentación y quedar sentenciada en Reinas del show.

Además, Jossmery Toledo aseguró que se encuentra triste por haber sido sentenciada con la voleibolista Carla Rueda, no obstante, prometió esforzarse para lograr su permanencia en el reality de América TV.

“Muchas gracias @elgranshowperu por esta oportunidad, para mi es muy nuevo todo, pero no imposible. A veces tenemos caídas y lo más importante es saber cómo levantarse y continuar. Trataré de dar lo mejor de mí hasta donde llegue, por mí y por ustedes. Muchas gracias a todos por sus alientos y buenos deseos”, comentó la influencer en otra publicación.

