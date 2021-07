Josmery Toledo muestra moretones por caída en Reinas del show

Jossmery Toledo, una de las participantes de Reinas del show, sufrió una fuerte caída cuando realizaba su coreografía al lado de Ítalo Valcárcel el sábado 3 de julio, en la última edición del programa, lo cual dejó muy preocupados a sus seguidores.

Afortunadamente, la exsuboficial de la PNP se levantó rápidamente y pudo continuar con el baile junto a su pareja; sin embargo, el incidente le produjo algunos moretones. Así lo hizo saber minutos después de su presentación, a través de sus historias en Instagram.

“Estoy aquí en el camerino, renegando por la caída. Por aquí (mano izquierda) tengo algunos moretones, por acá (brazo derecho) también. Me he sacado la ‘ñoña’. Me he caído pero he seguido y eso es lo importante”, señaló. De esta manera, la también influencer ratificó que se esforzará al máximo durante todo el tiempo que dure su participación en Reinas del show.

Lamentablemente, a pesar de haberse repuesto tras la caída, Jossmery Toledo fue enviada a la sentencia de Reinas del show junto con la voleibolista Carla Rueda.

Josmery Toledo tras entrar a Reinas del show: “No vengo a pelearme”

Tras su inesperada reaparición en televisión, Jossmery Toledo recalcó que no tiene intenciones de discutir con sus compañeras en Reinas del show, ya que está decidida a demostrar su talento para el baile.

“Yo me llevo bien con todas mis compañeras; no soy problemática. Yo no soy rival de nadie. Ellas son mis compañeras, y si compito será conmigo misma para ser cada vez mejor. No he venido a Reinas del show a involucrarme con alguien sentimentalmente o a pelear con alguien; yo he venido a demostrar todo lo que puedo hacer”, expresó.

