Jazmín Pinedo niega favoritismo en Reinas del show: “Qué tal recibimiento de mis compañeras”

Jazmín Pinedo se pronunció después de que sus compañeras en Reinas del show afirmaran que existía cierto favoritismo por ella debido a que no realizó ningún baile el sábado 26 de mayo, durante la primera gala de la competencia.

Lejos de molestarse, la exconductora de Esto es guerra se mostró tranquila y explicó por qué no pudo llevar a cabo su coreografía en aquella ocasión.

“Qué tal recibimiento de mis compañeritas... Yo firmé mi contrato a las 3.00 p. m. ese mismo día. Me trajeron una caja con tres trajes reciclados, yo elegí uno, decidí qué ponerle y lo armaron en tres horas y me sobraba tela”, precisó.

Luego de ello, Gisela Valcárcel aclaró que la producción de Reinas del show no convocó a Vania Bludau y le dijo a Jazmín Pinedo “Tú eres la persona a la que desde la temporada anterior estamos llamando y no quería que te sientas incómoda con algo que no es real”.

Al escuchar las palabras de la conductora, la ex chica reality se mostró agradecida y comentó “Estoy acostumbrada a que digan cosas de mí que no son ciertas”.

Jazmín Pinedo cuenta cómo ingresó a Reinas del show

A fines de junio, durante una sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores en Instagram, Jazmín Pinedo negó haber sido convocada a último minuto para participar en Reinas del show.

“Mi manager me llama como el 7 de junio a contarme. Me dice ‘Jazmín, hay esta posibilidad’ y me cuenta sobre el proyecto. Empecé a ver mis horarios y se apretaban un montón, me moría de miedo, pero también tenía ganas de estar... fuimos conversando para acomodarnos y ya al final yo con todo el miedo dije que sí”, señaló.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.