Instarándula veta a ‘Ingeniero bailarín’: “No me parece lo que hizo”

El domingo 4 de julio, el periodista Samuel Suárez, administrador del portal de farándula Instarándula, se refirió al tiktoker Jainer Pinedo, conocido como ‘Ingeniero bailarín’, y aseguró que no publicará nada sobre él.

Esto se produjo como consecuencias de las últimas declaraciones que el personaje de TikTok realizó a través de Instagram Live, donde denunció haber sido discriminado por la cantante española Melody y la exparticipante de EEG, Vania Bludau, cuando solicitó una fotografía a cada una, situación que luego quedó desmentida.

“Me sorprendió. No es común escuchar en gente de la farándula (…) decir lo que cree que piensan las personas”, expresó Samuel Suárez y lamentó la ligereza en las palabras del ‘Ingeniero bailarín’.

“Si tú sientes que te discriminaron porque no sé, creo que has desarrollado una habilidad para leer pensamientos, estás mal pues. Si tienes pruebas, pues muestras. No es que lanzas la piedra y luego dices: ‘Disculpa’”, sentenció.

Esto último a razón del mea culpa que realizó el ‘Ingeniero bailarín’, luego de quedar expuesto en el programa Mujeres al mando, que publicó las fotografías del personaje con Vania Bludau.

“Yo particularmente no voy a subir más de este señor porque no me parece lo que hizo. Además, cuando das declaraciones, realmente acepta si te equivocaste. No digas que la prensa te cambia las cosas”, expresó el creador de Instarándula.

