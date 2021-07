Gerardo González, novio de YosStop, sale en su defensa: Ella solo habló de un tema viral

El sábado 3 de julio, Gerardo González, novio de Yoseline Hoffman, salió en defensa de quien es su pareja desde hace ocho años luego de que fuera arrestada el pasado martes 29 de junio en el marco del caso de violación grupal a una adolescente, del cual YosStop hizo un video para comentar sobre lo acontecido. Ella fue acusada de pornografía infantil, según el Código Penal Federal de México.

En el clip, subido en simultáneo en el canal de YouTube y en el perfil de Instagram de YosStop, González primero agradeció el apoyo recibido de parte de los seguidores de su novia, y luego exhortó a los medios de comunicación que siguen el caso a no contribuir con la desinformación.

“Ustedes pueden publicar lo que ustedes quieran porque al final eso es la libertad de expresión, pero al difundir información falsa están exponiendo su seriedad informativa”, indicó.

“Esta parte es muy importante. Yoseline no publicó, no almacenó, no comercializó, no distribuyó el video en cuestión. Es más, Yoseline no conoce a ninguno de los involucrados. Yoseline, obviamente, no estaba presente el día que se grabaron ese video. Yoseline no tiene nada que ver con esta situación; es completamente ajena. Ella solamente habló de un tema que ya era viral, se expresó y por eso la están acusando el día de hoy”, puntualizó.

El mensaje llega a pocas horas de que la influencer mexicana escribiera en sus historias de Instagram que su arresto no significa que sea culpable.

“Estoy privada de mi libertad por TERMINOLOGÍA. No es porque sea peligrosa. No es porque sea lasciva. No es porque sea culpable”, especificó.

3.7.2021 | Post de Yoseline Hoffman sobre su arresto. Foto: captura Yoseline Hoffman / Instagram

