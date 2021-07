Diego Bertie se vacuna contra la COVID-19 y agradece trabajo del Minsa: “Impecable”

Este domingo 4 de julio, el actor peruano Diego Bertie compartió en sus historias de Instagram su alegría tras haber recibido la vacuna contra el coronavirus (COVID-19).

Nacido el 2 de noviembre de 1967, el protagonista de las telenovelas Los exitosos Gome$ (2010) y Leonela, muriendo de amor (1997) se encuentra en el grupo de vacunación de mayores de 50 años.

A razón de esto, y según indicó, acudió al vacunatorio instalado en el estadio Manuel Bonilla en Miraflores.

“El trabajo que hace el Minsa en el estadio Bonilla es impecable. Gracias por todo lo que hacen por nosotros”, escribió.

De igual forma, previamente especificó que, al contrario de lo que se ve en las imágenes, donde aparece siendo vacunado en su carro, él bajó del vehículo para tomarse fotografías con el personal médico.

“No se confundan, evidentemente me tomé no una, sino varias fotos con las enfermeras que me atendieron siempre respetado los protocolos de bioseguridad”, señaló.

Así, Diego Bertie se suma a las filas de artistas peruanos vacunados en el país, como el primer actor Ramón García, quien se aplicó la vacuna en el Estadio Luis Gálvez Chipoco de Barranco. De igual forma las actrices, Natalia Salas y Emilia Drago también fueron inmunizadas por tener una dolencia incluida en la lista de enfermedades raras y huérfanas (ERH) del Ministerio de Salud.

