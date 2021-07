Daniela Camaiora a su esposo Ricardo Coda: “Gracias por acompañarme en esta aventura”

El domingo 4 de julio, Daniela Camaiora compartió en su cuenta de Instagram su última sesión de fotos al lado de su esposo Ricardo Coda, a quien además dedicó un extenso post en el que resalta la emoción de ambos por el nacimiento su primera hija juntos, Ania.

La actriz de Al fondo hay sitio inicia contando la última anécdota ocurrida: “Hace un par de días me dolió pararme más que de costumbre y solté un quejido. Al instante, Ricardo tiró el celular y gritó: ‘¿Ya vas a parir? ¡El maletín!’”.

Tras cumplir las 38 semanas de embarazo, la recordada Margarita de AFHS dice estar más que lista para el feliz momento.

“Algo que me parece bravazo es que, desde ya, Rich está asumiendo que él cambiará pañales y ¡me encanta! (…) Trabajo en equipo”, afirmó.

4.7.2021 | Parte 1 del post de Daniela Camaiora agradeciendo el apoyo de su esposo Ricardo Coda. Foto: captura Daniela Camaiora / Instagram

“Estoy tan contenta y orgullosa de la paternidad tan activa que quiere tener Ricardo. Nada de “ayudarme con Ania”, no. Si no criar juntos a Ania, ocuparnos juntos de ella”, agregó.

4.7.2021 | Parte 2 del post de Daniela Camaiora agradeciendo el apoyo de su esposo Ricardo Coda. Foto: captura Daniela Camaiora / Instagram

La actriz de Locura de amor (2014) y Avenida Perú (2013) también resaltó cómo su esposo, Ricardo Coda, busca reconfortarla durante las molestias típicas del embarazo.

“Ya no sé en qué posición ponerme para que no me duela alguna parte del cuerpo y él ya no sabe qué más decirme para darme fuerzas. Siempre me repite ‘ya falta poco, lo estás haciendo muy bien, estoy muy orgulloso de ti’ y les juro que sus palabras me llenan de vida”, afirmó.

Daniela Camaiora concluye su post expresando: “Gracias por venirme acompañando en toda esta aventura”.

4.7.2021 | Parte 3 del post de Daniela Camaiora agradeciendo el apoyo de su esposo Ricardo Coda. Foto: captura Daniela Camaiora / Instagram

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.