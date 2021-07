Yahaira Plasencia agradece a sus fans: “Me apoyan incondicionalmente”

La cantante salsera Yahaira Plasencia fue nominada en la categoría mejor artista sur de los Premios Heat 2021, pero no ganó. Sin embargo, destacó con su interpretación en el escenario con el tema “U la la”.

La interpreté de “Y le dije no” usó sus redes sociales para agradecer el apoyo incondicional de sus fans tras su paso por el importante evento. “Quería pasar por aquí para agradecer a toda la gente por su cariño y apoyo, por los mensajes que he estado recibiendo de muy buena onda”, expresó a través de sus historias de Instagram.

Asimismo, también añadió: “Especialmente, a todos mis Yahalovers que siempre están ahí conmigo apoyándome incondicionalmente. Gracias por todo el amor y cariño que siempre me brindan. Los quiero un montón”.

Finalmente, tras su paso por la premiación, la cual se realizó en República Dominicana, dijo que su performance lo hizo con mucho cariño para sus seguidores. “Espero que les haya gustado el espectáculo de ayer, fue con todo el amor del mundo”, señaló Yahaira.

Sergio George reconoce que “U la la” de Yahaira Plasencia no fue exitosa

El reconocido productor musical Sergio George sorprendió con sus declaraciones, pues admitió que el tema “U la lá” de Yahaira Plasencia no obtuvo el éxito que esperaba.

“Hay que decir la verdad. ‘U la la’ no fue tan exitoso como esperábamos, pero está bien, no podemos decir ‘Yahaira se acabó’. Se intenta con otra cosa, no podemos tirar la toalla. El éxito no se hace de un día para otro”, expresó Sergio.

