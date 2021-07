Miguel Bosé preocupa a sus fans al mostrar dificultades para cantar el tema “Te amaré”

Miguel Bosé nuevamente despierta preocupación entre sus admiradores, pues en una reciente edición del programa La voz México, evidenció movimientos erráticos y dificultades para alcanzar las notas más altas mientras interpretaba su clásico tema “Te amaré”.

El entrenador del reality de canto recibió el apoyo de sus coristas y de sus compañeros del jurado. En junio de este 2021 ya había dado una actuación similar en el mismo espacio televisivo.

En aquella ocasión, los televidentes cuestionaron si Miguel Bosé estaba usando o no playback y en redes sociales se comentó su forma distinta de hablar.

El intérprete de “Morir de amor” le hizo frente a las especulaciones sobre su salud y desempeño en su carrera artística. “Mi voz va y viene. Su raíz es emocional”, explicó en el programa La sexta.

Como se recuerda, Miguel Bosé atravesó duros golpes durante los últimos años, la muerte de su madre a causa del coronavirus, la de su sobrina Bimba Bosé producto del cáncer, además de la separación de su expareja Nacho Palau, con quien se enfrentó legalmente por la tenencia de sus hijos.

“Cuando mi relación de pareja empezó a ir mal, cuando el amor no existe (…) cuando todo se derrumba, en mi caso por discreción, por responsabilidad, por educación también, aguantas. Y estalla. Estalla mal y empiezan los problemas serios. Y, para mí, uno de esos problemas fue la voz. Ahora puedo hablar, pero he llegado a no tener voz, cero”, reveló.

