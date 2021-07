Larissa Riquelme se pronuncia por el triunfo de la Blanquirroja: “Estoy feliz por Perú”

La modelo paraguaya Larissa Riquelme se mantiene muy atenta a cada paso de su selección en la Copa América 2021 y este viernes 2 de julio lamentó la derrota del equipo guaraní, que cayó por 4-3 ante los peruanos en el Goiania, Brasil.

La influencer de 36 años dijo estar triste por la eliminación de su país en el importante torneo; no obstante, también expresó buenos comentarios acerca del triunfo de la Bicolor.

“Era como un puje y puje, un gol Paraguay, un gol Perú y así, pero lastimosamente no se dio. Nuevamente tuvimos une encuentro como el 2015. Me puse retriste, pero igual feliz por Perú. Se lo merecían legalmente. Ambos equipos pusieron todo”, expresó según El Popular.

Antes del duelo Perú vs. Paraguay, la ‘novia’ del Mundial de Sudáfrica 2010 había asegurado que su corazón estaba dividido, pues reconoció que ama al Perú y a su gente. “Sí, ustedes tienen a los suyos y nosotros a once ‘leones’ que van a querer comerse a ese jugador, pero creo que será un encuentro lindo. Mi corazón va a estar dividido porque todo el mundo sabe que amo al Perú, pues fue el primer país al que viajé, que me recibió bien, tengo un montón de fans allá”, había comentado para Trome.

