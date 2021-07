La voz: participante canta “Señor mentira” y Daniela Darcourt es bloqueada por tercera vez

Daniela Darcourt vivió un incómodo momento en La voz Perú al ser bloqueada por tercera vez, en esta ocasión por Guillermo Dávila. Lo más irónico fue que esto ocurrió justo cuando la participante que se presentó en las audiciones a ciegas interpretaba “Señor mentira”, uno de los grandes éxitos musicales de la salsera.

Al término de la presentación, cuando Guillermo, Mike Bahía y Daniela habían girado sus sillas, la cantante le explicó la situación a Amanda Ortiz y lamentó no poder unirla a su equipo.

“Tengo que contarte algo con el dolor de mi corazón. Primero quiero darte la bienvenida, gracias por cantar mi canción, por hacer una versión de mi canción, por querer sorprenderme con mi canción... pero alguien de mis compañeros me bloqueó porque me tiene miedo y no puedo escogerte, por más que volteé con esa intención, así que quiero hacer esto”, señaló, tras lo cual se animó a interpretar su tema junto a la concursante.

Luego de ello, los demás jurados de La voz Perú elogiaron el notable talento de Amanda Ortiz, quien eligió integrarse al grupo de Mike Bahía.

Finalmente, Daniela Darcourt hizo aún más notoria su molestia al precisar que ya era la tercera vez que uno de sus compañeros la bloqueaba. “Ahorita regreso, voy a hablar con la producción porque es la tercera vez que me bloquean en lo que va de la temporada y me preocupa porque si me van a bloquear mejor ya no trabajo. Pueden darse la vuelta, yo voy a conversar sobre eso”, recalcó y se retiró del set.

