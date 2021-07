Jossmery Toledo y su paso por Reinas del show: “No he venido a pelearme con alguien”

La joven influencer Jossmery Toledo deslumbró en la primera gala de Reinas del show al ritmo de “Pasito tun tun”. Durante su presentación en el programa, la modelo aclaró que no tiene malentendidos con las concursantes y no pretende discutir con nadie, sino mostrar su talento.

“Yo me llevo bien con todas mis compañeras, no soy problemática. Yo no soy rival de nadie, ellas son mis compañeras, y si compito será conmigo misma para ser cada vez mejor. No he venido a Reinas del show a involucrarme con alguien sentimentalmente o a pelear con alguien, yo he venido a demostrar todo lo que puedo hacer ”, expresó a un medio local.

La expolicia no busca enemistad con ninguna de las diez participantes, sino todo lo contrario. Jossmery resaltó la fortaleza de alguna de ellas. Por ejemplo, destacó la experiencia de Korina Rivadeneira y, el desenvolvimiento de Allison Pastor, pareja de Erick Elera.

“Creo que Korina es fuerte, tiene tiempo ensayando, ya estuvo en una competencia, y Allison es muy buena bailando. La verdad, creo que todas pueden sorprender... Yo no le tengo miedo a Janet, yo solo le tengo miedo a caerme en las piruetas”, aclaró.

Finalmente, Jossmery Toledo explicó que pretende conquistar la pista de baile de la segunda gala, pues se siente a gusto con el género que le tocó.

“Esta gala es mucho más exigente e intensa que la anterior, pero estoy contenta con el género que me ha tocado, me estoy esforzando mucho porque este sábado quiero sorprender. Estoy dando todo de mí, estoy con moretones, dolor de cuerpo, es distinto hacer una coreografía con piruetas, a un entrenamiento de máquinas, que suelo hacer siempre”, concluyó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.