Janet Barboza sobre su competencia en Reinas del show: “Me tienen miedo”

Janet Barboza se ve en la final de Reinas del show. La conductora aseguró que sus compañeras en el reality le temen por sus años de trayectoria y porque puede sorprender en la pista de baile, pese al supuesto favoritismo que reveló durante una emisión del matutino.

La figura de América hoy ya tiene todo preparado para su presentación de este sábado 3 de julio en el espacio de América TV, tras una dura semana de exigentes ensayos.

“No hubiese aceptado el reto de estar en Reinas del show si no me viera en la final, no entraría con la mentalidad de perder. Hay competidoras duras, pero mis compañeras me tienen miedo por mis años de trayectoria, porque me han visto cualidades y porque puedo sorprender”, comentó la ‘Reina de las movidas’ durante las prácticas.

Para Janet Barboza, la diferencia de edades entre ella y las competidoras del reality no es un problema y advirtió que este sábado sorprenderá con un género que tiene swing.

“Yo tengo mucha energía porque siempre he tenido una vida muy saludable. Quiero demostrar que no hay edad para tener logros, el límite es mental... A comparación de las otras compañeras, mi reto es doble: llegar a la final y borrar la idea, de una vez por todas, de que soy dos pies izquierdos”, continuó.

Asimismo, la famosa de 45 años se mostró tolerante con sus detractores, pues considera que “no se puede ser exitoso sin ellos”. “Son ellos los que desencadenan la polémica y desencadenan emociones y sensaciones... No miro ni escucho a esas compañeras que hablan de las demás, para mí las participantes son mis rivales en esta competencia y en lo único que pienso es en cómo voy a ir eliminando a cada una. De nada del resto me fijo. ¡Qué flojera!”, finalizó.

