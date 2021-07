Hace unos días, Magaly TV, la firme reveló que Giuseppe Benignini fue desalojado del local que rentaba para su negocio de comida rápida porque debía tres meses de alquiler. Según la propietaria del inmueble, el monto de lo adeudado asciende a 6.000 soles.

Tras darse a conocer esta información, la expareja de Michelle Soifer confirmó que no había podido cancelar la deuda pendiente por complicaciones financieras y aseguró que intentó llegar a un acuerdo con la dueña, aunque este no prosperó.

A pesar de este mal momento, Giuseppe Benignini parece no haber perdido la fe, pues recientemente se pronunció en Instagram para dejar un motivador mensaje junto a una cita bíblica.

“‘Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado ¡Bendito sea el nombre del Señor!’ (Job 1:20b-21). Aun después de todo lo que pasó, Job no pecó culpando a Dios y tampoco maldijo a Dios”, escribió. “Aun en el peor problema de tu vida, agradece a Dios”, añadió el modelo en su publicación.

Giuseppe Benignini se quiebra por allanamiento de su local

Hace unos días, en el set de América hoy, Giuseppe Benignini se quebró al contar que lo desalojaron del local que alquilaba para su negocio de comida rápida.

“La cosa está dura, han ido a mi casa a amenazarme. Mi mamá me llamó ayer y me dijo: ‘¿Cómo estás?’. Me dijo que me ha visto mal, las noticias. Se han llevado todo. (…) Tenía pendiente tres meses de renta. Yo había hablado con ella para pagarle por partes. Yo le dije, pero ella tiene contactos y sacó todo, rompió”, manifestó.

