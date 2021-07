Gisela Valcárcel encaró a Santis Lesmes por comentario denigrante contra Karla Rueda

Este último sábado se llevó a cabo una nueva gala de Las Reinas del Show, donde se vivió un tenso momento protagonizado por Gisela Valcárcel, Santi Lesmes y Karla Rueda. La voleibolista no tuvo una buena participación, ya que falló al momento de realizar una pirueta junto a su acompañante.

La propia ‘Cotito’ demostró su molestia en su expresión facial al finalizar su presentación. Sin embargo, lo peor llegó cuando Santi Lesmes, uno de los jurados del programa, dio su apreciación sobre el acto de Rueda y la criticó duramente hasta el punto de mencionar su lugar de nacimiento .

Esto no gustó nada en la conductora del programa, quien de inmediato pidió intervenir para confrontar al español. Gisela mostró su disconformidad por lo dicho por Lesmes y señaló que no era necesario recordar que Karla Rueda fuera entrenada por Natalia Málaga y que le dijera que se ‘alocó’ en el escenario.

“Dos cosas, Santi: la primera, usted se ha referido a nuestra competidora Karla diciéndole “se ha alocado”, entonces ya la tildó de loca. La segunda, ha mencionado a Natalia Málaga, es decir si uno fue entrenado por ella, ¿debe ser tratada duramente en todas partes? No estoy de acuerdo”, indicó la conductora.

Luego de algunos segundos de discusión entre Gisela y Santi Lesmes, Karla Rueda pudo responder al jurado y dejó en claro que respetaba el comentario del español, pero no lo compartía. Asimismo, la ‘Cotito’ se mostró orgullosa de haber nacido en Chincha y de ser voleibolista.

“Respeto su comentario porque soy una persona muy respetuosa, pero no lo comparto porque una cosa no tiene que ver con la otra. Así baile en esta pista y me haya pasado lo de hoy, creo que todos en esta vida nos hemos caído y hemos tenido que continuar. Yo por lo menos continué mi coreografía pese a lo que me pasó y eso no quiere decir nada con que si soy o no de Chincha”, inició.

“Soy chinchana de nacimiento y hasta el día que me muera voy a dejar de ser chinchana, yo nunca he cambiado mi DNI y soy chinchana con orgullo, me corre por las venas. Soy voleibolista con orgullo y el público sabe que cada vez que me paro en la cancha para jugar un partido y levantar el nombre de mi país, lo hago con mucho cariño, con mucho amor porque amo mi país y disfruto hacer lo que hago. Nadie va poner en tela de juicio eso”, sentenció.

