Gisela desmiente a Vania Bludau sobre invitación a Reinas del show: “Nunca te llamamos”

A inicios de la segunda gala, las diez participantes de Reinas del show se lucieron en el escenario antes de presentar sus coreografías. Tras el saludo de Jazmin Pinedo, la conductora del programa, Gisela Valcárcel, aprovechó para dirigirse a Vania Bludau y para decirle que nunca la llamaron para formar parte del reality.

Días atrás, a través del programa Amor y fuego, Vania aclaró que su participación solo quedó en papeles y que no se llegó a concretar. “Si yo ya gané eso, para qué voy a ir. O sea, no es que me crea, pero hay tantas chicas que se merecen un puesto”, confesó.

“Otra participante a la que queremos mucho dijo: ‘Yo no estuve porque yo ya gané'. Pero si nunca te llamamos… Vania de mi vida, tú eres la reina, tú ganaste en el 2019; pero ni yo ni Armando te llamamos para que participes ”, sostuvo Gisela.

Todas las participantes presentes se quedaron sorprendidas por el comentario de la figura de América Televisión. Ademas, expresó que Jazmin Pinedo fue su primera opción.

“Nunca hubo una conversación formal… Me encantaría tenerte, pero para esta temporada no te hemos llamado. Quería aclararlo, porque la verdad siempre tiene que imponerse. Tú eres la persona a la que desde la temporada anterior te estamos llamando y no quería que te sientas incomoda con algo que no es real ”, le dijo a Pinedo.

Ante lo dicho por la conductora de Reinas del show, la exconductora de Esto es guerra dio su opinión al respecto. “Yo estoy acostumbrada a que se digan cosas de mí que no son ciertas… Yo ya expliqué que fue un tema de horarios y ahora me estoy acomodando para estar donde quiero estar”, concluyó la exchica reality.

