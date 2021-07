‘Felpudini’ conmovido por reconocimiento a sus 49 años de trayectoria: “Agradecido por este cariño”

Rodolfo Carrión, más conocido como ‘Felpudini’, volvió a las pantallas luego de alejarse por un tiempo debido a que pertenece al grupo de población vulnerable ante el coronavirus, y tuvo una divertida presentación en El reventonazo de la Chola.

El cómico sorprendió a los televidentes al visitar el programa sabatino y protagonizó un emotivo momento al recibir un reconocimiento por su trayectoria artística.

“Gracias, muchas gracias. Realmente estoy conmovido. Es importantísimo demostrar cariño porque el querer agradecer y no hacerlo es como comprar un regalo, envolverlo y nunca entregarlo. Por ello, ahora que lo entregan, muchas gracias. Muy agradecido por ese cariño”, expresó el humorista en un principio.

El comediante se mostró bastante conmovido por el homenaje del programa a sus 49 años de carrera. Asimismo, ‘Felpudini’ mencionó cómo quiere que las próximas generaciones lo recuerden: “En el escenario y con una vocación y voluntad de servicio de enseñanza”, señaló.

Luego de las grabaciones del programa, el cómico agradeció el trato y cariño que recibió por parte de la producción de El reventonazo de la Chola.

“Estoy muy agradecido por el caluroso recibimiento que me dieron. La pasé espectacular con todos. Julio Zevallos (productor) y la Chola Chabuca siempre se han portado bien conmigo. Me han tratado muy bien, con mucha dignidad y eso se valora ”, comentó el cómico.

Finalmente, expresó su deseo por volver a la pantalla chica. “Yo extraño la comicidad, siempre estoy dispuesto a regresar. Por la pandemia no podía estar, pero ya tengo mis dos vacunas contra el COVID-19. Yo he pasado por todos los canales, así que no tendría inconvenientes de trabajar con ella”, puntualizó.

