EEG: Johanna San Miguel demuestra talento para el baile en divertido reto de TikTok

En una reciente edición de Esto es guerra, la conductora Johanna San Miguel se animó a participar de un divertido reto de TikTok al lado del equipo de los ‘guerreros’, quienes también estuvieron acompañados del tiktoker Alejandro Pino ‘Chocolatito’.

Los modelos Patricio Parodi, Pancho Rodríguez y Jota Benz bailaron un mix de los temas “Tamo’ loco to”, “Látigo” y “Betoven”, hasta que el DJ soltó el merengue “Patica con pan” y Johanna San Miguel entró a la pista de baile ante la sorpresa de todo el set de televisión.

“¡Lo hice horrible! Lo que yo quiero es que ‘Chocolatito’ me cargue por el aire, lo que yo quiero es que me carguen, eso es lo que pido”, comentó la presentadora al ser consultada por su coreografía. La popular intérprete de Queca aprovechó para bromear con su compañero Gian Piero Díaz y aseguró que él es un “desastre” para bailar.

“Quiero que me carguen, que me den volteretas, que me pasen por abajo y así, como soy pequeña sí se puede ¡Soy bailarina!”, continuó San Miguel entre risas, en conversaciones con el reportero de Estás en todas.

El modelo Jota Benz también fue consultado sobre la actuación de su grupo y, fiel a su estilo, afirmó que a mejorado en sus actuaciones. “’Pato’ increíble, Pancho el más sexy, Jota el más coordinado, rudo, de todas maneras y ‘Chocolatito’ sí le mete pues (...) Del único que estamos diciendo la verdad es de ‘Chocolatito’”, dijo entre carcajadas.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.