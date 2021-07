Tony Vega sobre Amy Gutiérrez: “Es una chica que no está contaminada por este negocio”

A mediados de junio, Tony Vega llegó a nuestro país para trabajar en su nuevo tema junto a Amy Gutiérrez.

“ Feliz de estar en Perú junto a nuestra querida Amy Gutiérrez y preparando nuestro tema juntos ”, escribió el reconocido salsero puertorriqueño a través de su cuenta de Instagram. La publicación estuvo acompañada de una foto donde apareció él y la joven de 22 años.

En tanto, la intérprete de “No sé” compartió su emoción por colaborar con un experimentado artista.

“Estoy en el proyecto más importante de mi carrera, voy a grabar una canción con Tony Vega, para mí esto es un placer. Además, soy la primera artista que, después de tantos años, está grabando un feat con Tony, ¡estoy feliz! Esta semana grabamos la canción y luego ya grabaremos el videoclip”, comentó en sus redes.

Tras esto, Tony Vega explicó por qué eligió precisamente a Amy Gutiérrez para trabajar en su nuevo proyecto musical. Él señaló que la joven “no está contaminada” ni se ha dejado llevar por la fama.

“ Me atrajo su juventud, me encanta su estilo, es una chica que no está contaminada de lo que es este negocio y está presta a aprender . Cuando nos conocimos hubo química, una dinámica bien chévere y dije ‘está es la que es’. Me encanta su hambre, su deseo de conocer, su voz es impecable”, dijo a Trome.

Asimismo, Tony Vega indicó que ve en Amy Gutiérrez a una artista que realmente quiere trabajar.

“ Quiere aprender, es como una esponjita, no tiene ese ego que cogen los artistas de ‘yo sé lo que hago’ . En cambio, hace preguntas, tiene deseo de trabajar y es muy talentosa”, agregó.

Publicación de Tony Vega. Foto: Instagram

