Sebastián Salazar aparece en adelanto de Cuarto Poder como nuevo conductor

Luego del último programa emitido por Cuarto Poder en el que apareció Melissa Peschiera en la conducción, los internautas se preguntaron sobre el futuro de Mávila Huertas, quien no se presentó el domingo 27 de junio en el set de TV por motivos de salud.

Así lo dio a conocer la presentadora de televisión el último domingo al inicio del noticiero. Sin embargo, nuevas interrogantes se han presentado tras la publicación de un video en el Twitter de Cuarto Poder, cuyo contenido pasó a segundo plano, ya que el personaje que anunciaba un avance del dominical sorprendió a más de uno en las redes sociales.

Se trata del hijo de Federico Salazar, quien ya había visitado las instalaciones de Canal N. Es preciso mencionar que su padre estuvo delicado de salud tras contraer la COVID-19. Por este motivo no trabajó las últimas semanas en su horario habitual.

En un corto video, Sebastián Salazar pronunció unas palabras para anunciar el contenido del programa del domingo.

“Los ‘Cargachos’, las nuevas rutas para sacar la cocaína de los laboratorios del Vraem a puro músculo y una investigación que volverá a remecer al país. Como siempre, este domingo en Cuarto Poder”, manifestó el joven.

El pronunciamiento de Mávila tras ausentarse

Luego de culminar el espacio que condujo provisionalmente Melissa Peschiera el domingo 27 de este mes, la periodista dejó un mensaje en redes sociales para dilucidar las dudas de sus seguidores, quienes comentaban que había renunciado a América Televisión.

“Aquí ya nos vamos a dormir, deseando que mañana inicie una buena semana. No han sido tiempos fáciles, pero deseo que no les falte salud ni el amor de su familia y amigos. A veces de las situaciones más difíciles surgen grandes oportunidades. Gracias en especial a ustedes, a los que no voy a mencionar, pero saben perfectamente quiénes son”, expuso en su cuenta oficial de Instagram.

Cabe mencionar que Peschiera había informado a la opinión pública que su compañera se encuentra delicada de salud. “Está en medio de un descanso médico. Ella no ha renunciado, ella va a volver”, expresó con énfasis.

