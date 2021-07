Rodolfo Carrión vuelve a la TV y recibe homenaje en El reventonazo de la Chola

Tras varios meses alejado de las pantallas por la pandemia del coronavirus, Rodolfo Carrión ‘Felpudini’ recibió un emotivo homenaje por su trayectoria artística en El reventonazo de la chola.

El actor cómico, quien hace poco recibió su dosis de la vacuna contra la COVID-19, participó en la secuencia ‘La escuelita’ en el programa de Ernesto Pimentel que será emitido este sábado 3 de julio.

Allí, se convirtió en un estricto profesor y puso a bailar a sus alumnos. ” Estoy muy agradecido por el caluroso recibimiento que me dieron . La pasé espectacular con todos”, dijo el humorista peruano.

“Julio Zevallos (productor) y la Chola Chabuca siempre se han portado bien conmigo. Me han tratado muy bien, con mucha dignidad y eso se valora”, agregó el actor cómico en un mensaje de prensa.

Así también, reveló que es la primera vez que acude al set de El Reventonazo de la Chola. Él había formado parte por muchos años del espacio cómico de Jorge Benavides.

”Todos somos compañeros de arte y solo son circunstancias que uno está en diferente canal, pero todos estamos para apoyarnos”, mencionó.

Del mismo modo, se animó a mencionar que no tendría inconvenientes de trabajar con la Chola Chabuca.

” Yo extraño la comicidad, siempre estoy dispuesto a regresar . Por la pandemia no podía estar, pero ya tengo mis dos vacunas contra el COVID-19. Yo he pasado por todos los canales, así que no tendría inconvenientes de trabajar con ella”, sostuvo Rodolfo Carrión.

'Felpudini' en El reventonazo de la chola. Foto: difusión

